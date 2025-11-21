Théâtre Colère La Mégisserie Saint-Junien

Théâtre Colère

La Mégisserie 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

La Mégisserie à Saint-Junien vous invite à plonger dans “Colère”, une fable vibrante et actuelle sur l’adolescence et le passage à l’âge adulte.

Jo et Cam, deux lycéennes de 15 ans, se débattent avec cette grande question que faire de sa vie quand le monde semble vaciller ? Entre doutes, révolte et espoir, elles explorent la force et la fragilité de cet âge où tout bouillonne. Dans un univers en mutation, leur colère devient moteur, leur énergie, un souffle d’avenir. “Colère”, c’est un cri du cœur, une invitation à ne pas baisser les bras, à transmettre les luttes et à croire encore en demain. Une pièce sensible, puissante et profondément humaine, à découvrir sur la scène du Mégisserie pour un moment de théâtre qui résonne longtemps après le rideau tombé. .

La Mégisserie 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

