Théâtre Colocation dorée Salle Armor Quessoy

Théâtre Colocation dorée

Salle Armor 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

2026-01-17

Quand cohabitation rime avec complications…

Une comédie de Pascal Guillemaud. Mise en scène de Jean-Michel Sort. Avec l’ACET.

Samedi à 20h30 et dimanche à 14h30. Sur réservation. .

Salle Armor 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 50 73 86

