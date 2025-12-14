Théâtre Colocation dorée Salle Armor Quessoy
Théâtre Colocation dorée Salle Armor Quessoy samedi 17 janvier 2026.
Théâtre Colocation dorée
Salle Armor 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-18
2026-01-17
Quand cohabitation rime avec complications…
Une comédie de Pascal Guillemaud. Mise en scène de Jean-Michel Sort. Avec l’ACET.
Samedi à 20h30 et dimanche à 14h30. Sur réservation. .
+33 6 18 50 73 86
L’événement Théâtre Colocation dorée Quessoy a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor