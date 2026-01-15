Théâtre Colocation intergénérationnelle avec la troupe des Jeunes de la Puisaye Thou

Théâtre Colocation intergénérationnelle avec la troupe des Jeunes de la Puisaye

Une comédie tendre et actuelle vous attend à Thou avec Colocation intergénérationnelle . Entre rencontres inattendues, situations cocasses et moments d’émotion, la pièce explore avec humour le vivre-ensemble et les liens entre générations. Un spectacle accessible et convivial à découvrir.

La salle polyvalente de Thou accueille la comédie Colocation intergénérationnelle , une pièce qui mêle humour, tendresse et regard actuel sur le vivre-ensemble. L’histoire suit Nicole, qui accepte d’héberger chez elle plusieurs personnes en échange de petits services ou de compagnie. Mais quand cohabitent sous un même toit un grand timide, un musicien et un écologiste engagé, le quotidien prend rapidement une tournure aussi mouvementée qu’imprévisible. À travers des situations pleines de fraîcheur et de quiproquos, la pièce aborde avec légèreté les liens entre générations, la solidarité et l’importance des rencontres. Une comédie accessible à tous, portée par une troupe dynamique, idéale pour partager un moment culturel convivial et chaleureux. 5 .

A tender, topical comedy awaits you in Thou with Colocation intergénérationnelle . Between unexpected encounters, funny situations and emotional moments, the play explores living together and the links between generations. An accessible and convivial show to discover.

