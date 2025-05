Théâtre ‘Colombe’ par Rêves en scène – Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès, 17 mai 2025 20:30, Saint-Étienne-du-Grès.

Bouches-du-Rhône

Théâtre ‘Colombe’ par Rêves en scène Samedi 17 mai 2025 à 20h30. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 12

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Théâtre « Colombe et les Drôles d’Oiseaux » Comédie de Jean Anouilh par « Rêves en scène »

Mise en scène: la Compagnie du Genévrier 12 EUR.

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 39 65 47 revesenscenepl@gmail.com

English :

Theatre ‘Colombe et les Drôles d’Oiseaux’ Comedy by Jean Anouilh by ‘Rêves en scène

German :

Theater „Colombe et les Drôles d’Oiseaux“ Komödie von Jean Anouilh par „Rêves en scène“.

Italiano :

Teatro « Colombe et les Drôles d’Oiseaux » Commedia di Jean Anouilh da « Rêves en scène

Espanol :

Teatro « Colombe et les Drôles d’Oiseaux » Comedia de Jean Anouilh por « Rêves en scène

L’événement Théâtre ‘Colombe’ par Rêves en scène Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-05-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles