Théâtre Colorez-moi Tota Familia Winter Centre culturel Vauban Toul

Théâtre Colorez-moi Tota Familia Winter

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Tout public, dès 2 ans

Hé ! Hé ? … Tu te sens perdu ? … Tout s’embrouille dans ta tête ? … Et dans ton coeur tout se bouscule ? … Ooooooh c’est la pagaille, hein ? … Tes émotions sont toutes mélangées, ton coeur est un vrai fourre-tout !

Il se sent perdu. Il a une indigestion d’émotions. Tout se percute, se bouscule et se chahute dans sa tête. C’est le bazar dans son coeur. Une seule solution RANGER. Ranger, trier, bien séparer. La joie. La tristesse. La peur. La colère. La sérénité. Faire de la place pour y voir plus clair. Et ressentir d’autres choses. Comme … l’amour ?Tout public

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

English :

All ages, from 2

Hey! Hey? … Feeling lost? … Is your head all mixed up? … And in your heart, everything’s in turmoil? Ooooooh it’s a mess, isn’t it? … Your emotions are all mixed up, your heart’s a real mishmash!

He feels lost. He has an indigestion of emotions. Everything collides, jostles and jostles in his head. His heart is a mess. There’s only one solution: TIDY. Tidy, sort, separate. Joy. Sadness. Fear. Anger. Serenity. Making room for clarity. And feel other things. Like … love?

German :

Alle Altersgruppen, ab 2 Jahren

Hey! Hey? … Du fühlst dich verloren? … In deinem Kopf ist alles durcheinander? … Und in deinem Herzen gerät alles durcheinander? … Ooooooh, das ist ein Durcheinander, nicht wahr? … Deine Gefühle sind alle durcheinander, dein Herz ist wie ein Sammelsurium!

Er fühlt sich verloren. Er hat eine Magenverstimmung von Emotionen. In seinem Kopf prallt alles aufeinander, stößt sich ab und tobt. In seinem Herzen herrscht Chaos. Es gibt nur eine Lösung: AUFRÄUMEN. Ordnen, sortieren, gut trennen. Die Freude. Die Traurigkeit. Die Angst. Die Wut. Die Gelassenheit. Platz schaffen, um klarer zu sehen. Und andere Dinge zu fühlen. Wie … Liebe?

Italiano :

Tutte le età, a partire da 2 anni

Ehi! Ehi? … Ti senti perso? Nella tua testa sta succedendo di tutto… E nel tuo cuore, tutto è nel caos? Ooooooh è un casino, vero? … Le tue emozioni sono tutte confuse, il tuo cuore è un vero guazzabuglio!

Si sente perso. Ha un’indigestione di emozioni. Tutto si scontra, si agita e si confonde nella sua testa. Il suo cuore è in disordine. C’è solo una soluzione: il riordino. Riordinare, ordinare, separare. Gioia. La tristezza. La paura. La rabbia. La serenità. Fare spazio alla chiarezza. E per sentire altre cose. Come… l’amore?

Espanol :

Todas las edades, a partir de 2 años

¡Eh! ¡Eh! … ¿Te sientes perdido? Todo está pasando en tu cabeza … ¿Y en tu corazón todo es un caos? Ooooooh es un lío, ¿verdad? … Tus emociones están todas mezcladas, ¡tu corazón es un verdadero batiburrillo!

Se siente perdido. Tiene una indigestión de emociones. Todo choca, se agita y es un caos en su cabeza. Su corazón es un caos. Sólo hay una solución: ORDENAR. Ordenar, clasificar, separar. Alegría. La tristeza. El miedo. La ira. La serenidad. Dejar espacio para la claridad. Y para sentir otras cosas. Como… ¿amor?

