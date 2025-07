Théâtre « Combat » Prasville

Une pièce engagée et sobre sur les actes de résistance, d’après Premier Combat de Jean Moulin.

Le spectacle « Combat », adapté du texte Premier Combat de Jean Moulin, propose une réflexion intense sur l’engagement, le courage et la résistance. Portée par Emmanuel Ray, l’interprétation met en scène un homme confronté à un dilemme moral face à l’occupant. Cette adaptation choisit l’anonymat du personnage pour rendre hommage à tous les actes de résistance, petits ou grands. Le spectacle, en tournée dans le département tout l’été, s’installe exceptionnellement dans la cour du château de Prasville pour une représentation en plein air. Mise en scène de Nicolas Pichot, musique originale au violoncelle de Léa Bertogliati. 14 .

English :

A sober, committed play about acts of resistance, based on Jean Moulin?s Premier Combat.

German :

Ein engagiertes und nüchternes Stück über die Taten des Widerstands, nach Premier Combat von Jean Moulin.

Italiano :

Una commedia sobria e impegnata sugli atti di resistenza, basata su Premier Combat di Jean Moulin.

Espanol :

Una obra sobria y comprometida sobre los actos de resistencia, basada en Premier Combat de Jean Moulin.

