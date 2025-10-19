Théâtre Comédia Sitcom Salle Jean-Louis Rolland Rédené

Salle Jean-Louis Rolland Résidence de Kerloret Rédené Finistère

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 16:45:00

2025-10-19

Régis, un réalisateur de sitcom, commence à désespérer. Sa série télévisée Amours et Trahisons est en perte d’audience, et le directeur de la chaîne menace de la retirer du programme. Afin de sauver son bébé du naufrage, Régis imagine les stratagèmes les plus farfelus, entraînant toute son équipe dans des situations impossibles. .

Salle Jean-Louis Rolland Résidence de Kerloret Rédené 29300 Finistère Bretagne +33 6 42 38 16 76

