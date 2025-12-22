Théâtre Comédie burlesque Miroir Miroir

Halle en scène Buchy Buchy Seine-Maritime

Début : 2026-01-25 15:30:00

fin : 2026-01-25 17:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Miroir Miroir …. Comédie burlesque

Oubliez le conte de fées… Ici, la pomme n’existe pas, la forêt résonne de complots tordus, et les nains ne sont plus vraiment ceux que vous croyez ! Dans cette version totalement repensée, explosive et délicieusement foldingue, la sœur enfin Blanche-Neige se retrouve au cœur d’une spirale de vengeance, de tentatives de meurtre rocambolesques et de complicités plus que douteuses. La méchante enfin La Reine n’a jamais été aussi dangereuse, les plans foireux s’enchaînent, et chaque personnage semble prêt à tout pour avoir le dernier mot.

Entre humour noir, rebondissements loufoques et mise en scène déjantée, cette pièce revisite le classique avec une énergie furieuse et un sens du théâtre qui ne laisse aucun répit.

Un spectacle où règnent la folie douce, le danger, le suspense, le mélange des contes, … et de grands éclats de rire. À voir absolument pour redécouvrir Blanche-Neige comme vous ne l’avez jamais imaginée !

Un spectacle explosif, drôle et visuellement renversant. Un conte qui n’a jamais autant piqué… ni autant fait rire ! .

Halle en scène Buchy Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 01 62 60 associationgm@gmail.com

