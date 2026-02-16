Théâtre Comédie

Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

A l’initiative et au profit du secours catholique, représentation d’une pièce de théâtre Ce soir on sort par une troupe béarnaise. Rires et bonne humeur assurée.

Participation minimale 10€, gratuit-10ans.

Buvette et pâtisseries. .

Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 66 15 67

English :

On the initiative and for the benefit of the Catholic Relief Services, a play entitled Ce soir on sort (Tonight we’re going out) by a troupe from Béarn. Laughter and good humor guaranteed.

