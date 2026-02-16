Théâtre Comédie Salle des fêtes Castelnau-Magnoac
Théâtre Comédie Salle des fêtes Castelnau-Magnoac dimanche 8 mars 2026.
Théâtre Comédie
Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
A l’initiative et au profit du secours catholique, représentation d’une pièce de théâtre Ce soir on sort par une troupe béarnaise. Rires et bonne humeur assurée.
Participation minimale 10€, gratuit-10ans.
Buvette et pâtisseries. .
Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 66 15 67
English :
On the initiative and for the benefit of the Catholic Relief Services, a play entitled Ce soir on sort (Tonight we’re going out) by a troupe from Béarn. Laughter and good humor guaranteed.
L’événement Théâtre Comédie Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-02-16 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65