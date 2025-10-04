Théâtre comédie « En grève camarades » Salle des fêtes Voujeaucourt
Théâtre comédie « En grève camarades » Salle des fêtes Voujeaucourt samedi 4 octobre 2025.
Théâtre comédie « En grève camarades »
Salle des fêtes 7 Rue du Pont Voujeaucourt Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
L’ Union des Sociétés de Voujeaucourt la troupe du Théâtre d’ANDELNANS ‘’LES CHANT’DELNANS ’’ Seront de vous accueillir à la soirée Théâtrale et Musicale pour la 1ère fois. À la Salle des Fêtes de VOUJEAUCOURT 7 rue du Pont Voujeaucourt
Comédie écrite par Didier PORNET mise en scène collective
Entrée Adulte: 10 € Enfant 5 € moins de 12 ans
Renseignements pour les réservations: au 03-81-93-86-62
Renseignements pour la Pièce: Président Mr. Didier PORNET 06-75-20-01-39 .
Salle des fêtes 7 Rue du Pont Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 86 62
English : Théâtre comédie « En grève camarades »
German : Théâtre comédie « En grève camarades »
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre comédie « En grève camarades » Voujeaucourt a été mis à jour le 2025-09-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD