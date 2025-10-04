Théâtre comédie « En grève camarades » Salle des fêtes Voujeaucourt

Théâtre comédie « En grève camarades »

Salle des fêtes 7 Rue du Pont Voujeaucourt Doubs

L’ Union des Sociétés de Voujeaucourt la troupe du Théâtre d’ANDELNANS ‘’LES CHANT’DELNANS ’’ Seront de vous accueillir à la soirée Théâtrale et Musicale pour la 1ère fois. À la Salle des Fêtes de VOUJEAUCOURT 7 rue du Pont Voujeaucourt

Comédie écrite par Didier PORNET mise en scène collective

Entrée Adulte: 10 € Enfant 5 € moins de 12 ans

Renseignements pour les réservations: au 03-81-93-86-62

Renseignements pour la Pièce: Président Mr. Didier PORNET 06-75-20-01-39 .

Salle des fêtes 7 Rue du Pont Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 86 62

