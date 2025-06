Théatre Comédie historique « Les femmes et Balzac » Artannes-sur-Indre 29 juin 2025 16:00

Indre-et-Loire

Théatre Comédie historique « Les femmes et Balzac » 3 Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 16:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Cher public, le dimanche 29 Juin à 17h, la troupe sera de retour en extérieur dans le cadre exceptionnel du Château de la Mothe à Artannes Sur Indre Officiel Billetterie ouverte! Une comédie Balzacienne historique tout public!

3 Avenue de la Vallée du Lys

Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 38 10 78 15 reservation.ata@gmail.com

English :

ATA returns for a new sketch comedy: « Le Diable est dans le détail » (The Devil is in the detail)

Friday 14/03 Saturday 15/03 Saturday 22/03 8:30pm

Price 6 ? on reservation

German :

ATA kehrt mit einer neuen Sketch-Comedy zurück: « Der Teufel steckt im Detail »

Freitag, 14/03 Samstag, 15/03 Samstag, 22/03: 20.30 Uhr

Preis: 6 ? auf Reservierung

Italiano :

ATA torna con una nuova sketch comedy: « Le Diable est dans le détail » (Il diavolo è nel dettaglio)

Venerdì 14/03 Sabato 15/03 Sabato 22/03 20h30

Prezzo 6 ? su prenotazione

Espanol :

ATA vuelve con una nueva comedia de sketches: « Le Diable est dans le détail » (El Diablo está en el detalle)

Viernes 14/03 Sábado 15/03 Sábado 22/03 20h30

Precio 6 ? con reserva

