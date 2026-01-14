Théâtre Comédie itinérante de Valence rue des mariniers Saint-Nazaire-en-Royans
Théâtre Comédie itinérante de Valence
Salle des fêtes Saint-Nazaire-en-Royans Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-03 20:00:00
2026-03-03
L’Abécédaire musical
Un spectacle de Jeanne Bleuse et Julian Boutin
Spectacle proposé par la Communauté de Communes Royans-Vercors et la Comédie itinérante de Valence
+33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org
English :
L?Abécédaire musical
A show by Jeanne Bleuse and Julian Boutin
Proposed by the Communauté de Communes Royans-Vercors and the Comédie itinérante de Valence
