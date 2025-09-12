Théâtre/comédie « Jeu de cette famille » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Théâtre/comédie « Jeu de cette famille » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor jeudi 15 janvier 2026.

Théâtre/comédie « Jeu de cette famille »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Laura est une jeune femme amoureuse mais désespérée par l’immaturité de son petit-ami, Julien. Pour l’aider à grandir, elle concocte un plan audacieux organiser une rencontre entre Julien et son père, un escroc qu’elle présente comme un PDG obsédé par son travail. Ce stratagème soulève des questions sur les relations et les choix que nous faisons pour ceux que nous aimons. À travers des rebondissements hilarants et des situations inattendues, « Jeu de cette famille » explore les dynamiques familiales et les défis de la maturité. Laura, tiraillée entre son amour pour Julien et son désir de le voir évoluer, nous entraîne dans une aventure pleine d’humour et de tendresse.

Les performances des artistes Violette Blanckaert, Romain Henry et Jean-Marc Magnoni ajoutent une touche de magie à cette pièce. Ne manquez pas cette occasion de rire et de réfléchir sur les relations humaines. Assistez à « Jeu de cette famille » et découvrez si le plan de Laura sera une bonne ou une mauvaise pioche !

Auteurs Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte

Production En Très Bonne Compagnie .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

