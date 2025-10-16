THÉÂTRE COMÉDIE LA VALSE DES PINGOUINS Agde

THÉÂTRE COMÉDIE LA VALSE DES PINGOUINS

Rond-Point Carré d'as Agde Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Un savoureux mélange d’humour burlesque et de quiproquos explosifs.

Rendez-vous pour une soirée totalement branquignolesque!

>Avec Patrick Haudecoeur, Philippe Beglia, Urbain Cancelier, Isabelle Spade, Élisa Habibi, Marina Pangos, Véronique Hatat, Antonio Macipe, Patricia Grégoire, Guillaume Laffly et les musiciens Robert Ménière (en alternance avec Éric Langlois) et Éric Bouvelle (en alternance avec Nicolas Rapicault.

En quête d’un nouveau marché, un chef d’entreprise organise une grande soirée en l’honneur d’un miraculaux investisseur.

Ne reculant devant rien, ilm met les petits plats dans les grands artistes de music-hall, champagne à flot, feux d’artifice… Chacun fait de son mieux, mais…

Reconnu pour son talent unique mêlant théâtre et musique, Patrick Hautecoeur propose ici une oeuvre originale qui invite à la rêverie et au rire.

La valse des pinguoins transporte les spectateurs dans un univers où l’absurde côtoie la finesse, avec des personnages attachants et des situations rocambolesques.

> Mise en scène Patrick Hautdecoeur assisté de Lou Pantchenko

D’après la mise en scène de Jean Décombe

> Lumières, Laurent Béal

> Chorégraphie, Patricia Grégoire

> Direction musicale, Vincent Prezioso,

> Costumes, Alain Blanchot

> Décors, Stéphanie Jarre

> Accessoires, Christophe Guillaumin

> Production, Pascal Legros Organisation

en accord avec le Théâtre des Nouveautés

> Durée 1h30

> À partir de 10 ans

> BILLETTERIE UNIQUEMENT

> sur internet https://www.saisonculturelle-agde.fr/

> à la Direction des Affaires Culturelles

4 place Molière

2ème étage sans ascenseur AGDE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

> au Théâtre Agathois

Entrée 25 rue de la République AGDE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

#SAISONCULTURELLE .

34300 Hérault Occitanie

English :

A delicious blend of burlesque humor and explosive misunderstandings.

German :

Eine köstliche Mischung aus burleskem Humor und explosiven Missverständnissen.

Italiano :

Una deliziosa miscela di umorismo slapstick ed esplosivi equivoci.

Espanol :

Una deliciosa mezcla de humor bufo y malentendidos explosivos.

