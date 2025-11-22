Théâtre Comédie L’Art du Couple Amiens

Théâtre Comédie L’Art du Couple

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

S’aimer c’est facile mais se supporter ?

L’amour est une évidence, mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on a intérêt à s’accrocher…

Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour vivre un dîner aux chandelles ? Pourquoi offrir à sa compagne un livre intitulé pratiquer le silence est-ce légèrement risqué ?

Eve et Alex, ensemble à la ville comme à la scène, s’amusent avec les zones de turbulence du couple. Authenticité du vécu, drôlerie des situations quotidiennes, chacun peut se reconnaître (ou reconnaître l’autre, tout dépend de son degré de mauvaise foi !)

Une comédie pétillante et sexy qui booste votre libido !

Artiste(s) Eve Paradis, Alex Barbe

English :

Loving each other is easy, but putting up with each other?

Love is a given, but to achieve the romance you’ve been dreaming of, you’d better hang in there…

Does a woman have to blow up her neighborhood’s electric transformer to enjoy a candlelit dinner? Why is giving your partner a book entitled Practicing Silence slightly risky?

Eve and Alex, together on stage and in the city, play with the turbulence of the couple. The authenticity of their experiences, the humour of everyday situations, everyone can recognize themselves (or the other, depending on the degree of bad faith!)

A sparkling, sexy comedy to boost your libido!

Artist(s) Eve Paradis, Alex Barbe

German :

Sich zu lieben ist einfach, aber sich zu ertragen?

Die Liebe ist eine Selbstverständlichkeit, aber um die Romanze zu verwirklichen, von der man geträumt hat, sollte man besser durchhalten…

Muss eine Frau den Stromtransformator in ihrer Nachbarschaft in die Luft jagen, um ein Candlelight-Dinner zu erleben? Warum ist es leicht riskant, seiner Partnerin ein Buch mit dem Titel Das Schweigen üben zu schenken?

Eve und Alex, die in der Stadt und auf der Bühne zusammen sind, spielen mit den Turbulenzen in der Ehe. Authentizität des Erlebten, Komik der Alltagssituationen, jeder kann sich selbst erkennen (oder den anderen erkennen, es hängt alles vom Grad der eigenen Unaufrichtigkeit ab!)

Eine prickelnde und sexy Komödie, die Ihre Libido ankurbelt!

Darsteller(in): Eve Paradis, Alex Barbe

Italiano :

Amarsi è facile, ma sopportarsi?

L’amore è un dato di fatto, ma per ottenere la storia d’amore che avete sempre sognato, è meglio che teniate duro…

Una donna deve far esplodere il trasformatore elettrico locale per godersi una cena a lume di candela? Perché regalare al proprio partner un libro intitolato Praticare il silenzio è un po’ rischioso?

Eve e Alex, insieme sul palco e in città, giocano con le turbolenze della coppia. L’autenticità delle loro esperienze e l’umorismo delle situazioni quotidiane fanno sì che ognuno si riconosca (o si riconosca nell’altro, a seconda di quanta malafede abbia!)

Una commedia frizzante e sexy per aumentare la libido!

Artista(i) Eve Paradis, Alex Barbe

Espanol :

Quererse es fácil, pero ¿aguantarse?

El amor es un hecho, pero para conseguir el romance con el que sueñas, más te vale aguantar…

¿Tiene una mujer que volar el transformador eléctrico de su barrio para disfrutar de una cena a la luz de las velas? ¿Por qué es un poco arriesgado regalar a tu pareja un libro titulado Practicar el silencio ?

Eve y Alex, juntos en el escenario y en la ciudad, juegan con las turbulencias de la pareja. La autenticidad de sus experiencias y el humor de sus situaciones cotidianas hacen que cada uno se reconozca (o reconozca al otro, ¡según la mala fe que tenga!)

¡Una comedia chispeante y sexy para subir la libido!

Artista(s) Eve Paradis, Alex Barbe

