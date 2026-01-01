Théâtre comédie Le tour du monde en 80 jours La Salicorne Saujon

Théâtre comédie Le tour du monde en 80 jours

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le tour du monde en 80 jours. Samedi 31 janvier à 20h30 à la Salicorne. Par Chatbaret Productions.

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine alineetartcompagnie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Around the world in 80 days. Saturday, January 31 at 8:30pm at La Salicorne. By Chatbaret Productions.

L’événement Théâtre comédie Le tour du monde en 80 jours Saujon a été mis à jour le 2026-01-12 par Mairie de Saujon