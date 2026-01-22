Théâtre-comédie Les apparences sont trompeuses d’Eugenio Giuliani Salle Yvonne Domec Porte-de-Benauge

Théâtre-comédie Les apparences sont trompeuses d’Eugenio Giuliani

Salle Yvonne Domec 210 Route de Domec Porte-de-Benauge Gironde

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans Les apparences sont trompeuses , Eugenio Giuliani propose une comédie vive et malicieusement humaine, où la vérité se cache souvent derrière les masques du quotidien. À travers une succession de scènes inspirées de la vie courante, la pièce met en lumière les jugements hâtifs, les faux-semblants et les rôles que chacun endosse pour paraître aux yeux des autres. Personnages ordinaires, situations familières et quiproquos savoureux s’entremêlent pour révéler, avec humour et finesse, que la réalité est rarement celle que l’on croit. Entre rires et réflexions, cette comédie rappelle que derrière chaque apparence se cache une histoire, parfois touchante, parfois surprenante, mais toujours profondément humaine. Soirée organisée au profit de l’Institut Bergonié, à la salle Yvonne Domec. .

Salle Yvonne Domec 210 Route de Domec Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 39 21 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre-comédie Les apparences sont trompeuses d’Eugenio Giuliani

L’événement Théâtre-comédie Les apparences sont trompeuses d’Eugenio Giuliani Porte-de-Benauge a été mis à jour le 2026-01-19 par OT de l’Entre-deux-Mers