Théâtre/Comédie « Les hommes sont des femmes comme les autres » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Théâtre/Comédie « Les hommes sont des femmes comme les autres » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor jeudi 19 mars 2026.

Théâtre/Comédie « Les hommes sont des femmes comme les autres »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Pas toujours facile d’être une femme… Stéphane, célibataire sympa mais plutôt macho, va en faire la douloureuse expérience en se retrouvant dans la peau d’une superbe bombe latine pour sauver la sienne… Lors d’un date chez la belle Joanna, l’arrivée brutale du frère de celle-ci, gros nounours bipolaire, va le forcer à affronter les situations les plus rocambolesques et repousser toutes ses limites… et même au-delà ! Amour, quiproquos et revolver, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.

Auteur-Mise en scène Manuel Montero .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre/Comédie « Les hommes sont des femmes comme les autres » Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André