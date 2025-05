Théâtre, comédie Maîtresse à plein temps – Salle Cap Caval Penmarch, 24 mai 2025 20:30, Penmarch.

Avoir un amant peut pimenter une vie. Avoir deux amants peut devenir complexe, mais encore plus excitant. Mais quand ces deux rivaux, Christian et Vincent, viennent cohabiter ensemble chez leur maitresse Patricia, ça n’est plus une partie de plaisir.

Un amant, ça sert à surprendre, ça étonne, ça amuse. Ça vous couvre de cadeaux. Ça vient à l’improviste, ça repart en catimini, à pas de loup. Ça amène de l’imprévu. Sinon, ça s’appelle un mari ! Après quelques jours sous le même toit, la question n’est donc plus de se câliner ou de s’amuser, mais de trouver un moyen de se débarrasser de ces deux envahisseurs. Et Patricia a une solution.

Les femmes ont toujours LA solution….

Durée 1h20 .

