Théâtre/Comédie « Marié à tout prix »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

S’il veut toucher l’héritage de son grand-père, Antoine doit trouver l’âme sœur et se marier en moins de dix jours. Mission impossible ? Pas pour Corinne Monge, l’aide-ménagère du grand-père, qui va tout faire, le pire comme le meilleur, pour l’aider à relever le défi ! Véritable Saint-bernard du cœur, elle ne ménagera ni ses efforts ni ce pauvre Antoine pour atteindre son objectif le marier à tout prix.

Une plume acérée, des dialogues percutants servis par des comédiens débordants d’énergie et d’inventivité. Une comédie délirante, unanimement saluée au festival d’Avignon 2011 lors de sa création !

Auteur Nicolas Hirgair

Mise en scène Nicolas Hirgair

Parrainée par Isabelle Mergault .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

