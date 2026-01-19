Théâtre comédie Post-it de Carole Greep Rue de la halle Carentan-les-Marais

Théâtre comédie Post-it de Carole Greep

Rue de la halle Carentan Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Trois amies, des amours compliquées, des fous rires, des coups de blues collés sur des post-it … Une comédie vive, tendre, drôle et impertinente sur l’amitié, les hommes et la vie au féminin. .

Rue de la halle Carentan Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 52 00 18 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre comédie Post-it de Carole Greep

L’événement Théâtre comédie Post-it de Carole Greep Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Baie du Cotentin