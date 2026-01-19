Théâtre comédie Post-it de Carole Greep Rue de la halle Carentan-les-Marais
Théâtre comédie Post-it de Carole Greep Rue de la halle Carentan-les-Marais samedi 7 février 2026.
Trois amies, des amours compliquées, des fous rires, des coups de blues collés sur des post-it … Une comédie vive, tendre, drôle et impertinente sur l’amitié, les hommes et la vie au féminin. .
Rue de la halle Carentan Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 52 00 18 70
