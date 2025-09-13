Théâtre/Comédie « Quand ça veut pas ça veut pas » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Théâtre/Comédie « Quand ça veut pas ça veut pas » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor jeudi 26 mars 2026.

Théâtre/Comédie « Quand ça veut pas ça veut pas »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Arsène, quadragénaire coincé dans les années 90, collectionne les Schtroumpfs et vit sa vie au jour le jour. Il vient d’ouvrir son bar afin de se libérer, discrètement, de l’autorité parentale. Jean, quadragénaire coincé dans sa routine, collectionne les ennuis et vit sa vie au bord du burn-out. Il rentre dans un bar afin de se libérer, un petit peu, des obligations parentales. Il est 7h à Paimpol quand Arsène s’apprête à vivre ce qui doit être la plus belle journée de sa vie, l’ouverture de son restaurant. Mais c’est aussi le moment que choisit Jean pour arriver avec les vêtements tout froissés, les cheveux en bataille, des valises sous les yeux et… Une tranche de vie entre ces deux personnages opposés (mais pas que) qui vont partager image du père, relations conflictuelles avec l’autorité et autres soucis de circulation routière. Quand ça veut pas, ça veut pas , c’est aussi une vision de la place de la famille dans l’environnement professionnel, surtout quand le déni de grossesse s’invite…

Auteurs Sébastien M’Barek et Viviane Tardivel

Mise en scène Sébastien M’Barek et Patrick Chanot

Production Le Cafe-théâtre des Ballons Rouges .

