Théâtre/Comédie « Retour vers la rupture »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Paul est un homme posé. Il a troqué sa casquette de coureur de jupons pour une tenue de sportif afin de faire plaisir à sa nouvelle conquête. Tout se complique quand Véronique débarque à l’improviste après 3 ans de silence radio et une rupture tonitruante. Son ex, mais aussi son grand amour, a une grande nouvelle à lui annoncer. Pour faire face, Paul a absolument besoin du soutien de son meilleur ami Richard. Celui-ci est généralement convaincu (mais pas convaincant) que son statut de médecin va le sortir d’affaire, pas sûr que ce soit suffisant. Afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, le trio va devoir reprendre tout le fil de l’histoire. De la rencontre (suite à une amputation) à la rupture (suite à une révélation), des choix d’avant aux conséquences actuelles, il est temps de jouer cartes sur table et de passer aux aveux.

Retour vers la rupture , c’est une pièce comique qui parle de la culpabilité et du poids des non-dits au sein d’un couple, qu’il soit amical ou amoureux.

Auteur Séabstien M’Barek

Mise en scène Barbara Drouillet

Production La Troupe des Ballons Rouges .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

