Théâtre Comédie Saint-Martin-l’Astier

Théâtre Comédie Tapis Jaune à 20h30, salle des fêtes.
Synopsis: Le soir du réveillon de l’année 1970, Nicole et Daniel reçoivent des invités pour un apéritif-dînatoire. Dans cette ambiance psychédélique, la soirée devait être normale, mais Nicole a décidé de donner d’autres couleurs à ce réveillon. Et pas certain que les cadeaux qu’ils ont prévu les uns pour les autres, plaisent à tout le monde.
Écrit et mis en scène par Étienne Fraday. Oeuvre interprétée par de jeunes comédiens sortant des Cours Florent, tous issus des quatre coins de la France.
Tarif: 12€/ad, 5€/enf -12 ans. Rés conseillée 06 24 86 27 64 / reservations.dryadalis@gmail.com .
