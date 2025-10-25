Théâtre Comédie Saint-Martin-l’Astier

Théâtre Comédie Saint-Martin-l’Astier samedi 25 octobre 2025.

Théâtre Comédie

salle des fêtes Saint-Martin-l’Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Théâtre Comédie Tapis Jaune à 20h30, salle des fêtes.

Synopsis: Le soir du réveillon de l’année 1970, Nicole et Daniel reçoivent des invités pour un apéritif-dînatoire. Dans cette ambiance psychédélique, la soirée devait être normale, mais Nicole a décidé de donner d’autres couleurs à ce réveillon. Et pas certain que les cadeaux qu’ils ont prévu les uns pour les autres, plaisent à tout le monde.

Écrit et mis en scène par Étienne Fraday. Oeuvre interprétée par de jeunes comédiens sortant des Cours Florent, tous issus des quatre coins de la France.

Tarif: 12€/ad, 5€/enf -12 ans. Rés conseillée 06 24 86 27 64 / reservations.dryadalis@gmail.com .

salle des fêtes Saint-Martin-l’Astier 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com

English : Théâtre Comédie

German : Théâtre Comédie

Italiano :

Espanol : Théâtre Comédie

L’événement Théâtre Comédie Saint-Martin-l’Astier a été mis à jour le 2025-09-19 par Vallée de l’Isle en Périgord