Théâtre Comédie

salle des fêtes Saint-Martin-l’Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Théâtre Le Facteur , une comédie originale, drôle et émouvante à 20h, salle des fêtes.

Synopsis: 22 janvier 1946, un soir de tempête deux jeunes femmes de province du nom de Marie-Clothilde et Lucienne, avouent au père Christian le meurtre accidentel qu’elles ont commis sur le facteur du village. Pris sous la confession chrétienne et par une dette de guerre qu’il doit honorer, celui-ci se retrouve complice de ce meurtre. C’est alors qu’Hélène, la sœur de Marie-Clothilde, débarque de Paris avec une petite surprise.

Tarif: 12€/ad, 5€/enf -12 ans. Rés 06 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com .

salle des fêtes Saint-Martin-l’Astier 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Comédie

L’événement Théâtre Comédie Saint-Martin-l’Astier a été mis à jour le 2026-01-17 par Vallée de l’Isle en Périgord