Théâtre Comédie TOUT BAIGNE Salle des fêtes de Vouneuil sur Vienne Vouneuil-sur-Vienne
Théâtre Comédie TOUT BAIGNE Salle des fêtes de Vouneuil sur Vienne Vouneuil-sur-Vienne samedi 31 janvier 2026.
Théâtre Comédie TOUT BAIGNE
Salle des fêtes de Vouneuil sur Vienne Avenue Jean Jaurès Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Le Théâtre Populaire Pictave interprétera la comédie à succès, Tout baigne Fous Rires et divertissement garantis.
Dans la pure tradition du théâtre de boulevard, cette comédie réserve son lot de quiproquos et de rebondissements irrésistibles .
Salle des fêtes de Vouneuil sur Vienne Avenue Jean Jaurès Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine didier.thenaultguerin17@gmail.com
English : Théâtre Comédie TOUT BAIGNE
L’événement Théâtre Comédie TOUT BAIGNE Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-12-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne