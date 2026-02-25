Théâtre : comédie tout public | Égaré Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes 28 et 29 mars Ille-et-Vilaine

Tintamarre présente sa dernière création. Titre: ÉGARÉ et merde aux sapins Style: Comédie tout public

Tintamarre présente sa dernière création.

Dates: Samedi 28 mars à 20H30 et dimanche 29 mars à 15H00

Titre: ÉGARÉ et merde aux sapins

Style: Comédie tout public

Résumé: Monsieur Y est au bout du rouleau. Il travaille trop. Toujours entre deux trains. Et avec Madame Y… Quelle fatigue ! Monsieur Y s’endort sur un quai de la gare de Dijon. Et plonge ! Plonge si profondément qu’il va croiser des médecins lapins, des veuves Disco, des parachutistes sidérés, la Famille Royale des Poissons des Grands Fonds et la terrible Madame K !

Réveillez-vous Monsieur Y ! Votre train entre en gare. Enfin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T15:30:00.000+02:00

Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes



