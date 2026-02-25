Théâtre : comédie tout public | Égaré Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes
Théâtre : comédie tout public | Égaré Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes samedi 28 mars 2026.
Théâtre : comédie tout public | Égaré Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes 28 et 29 mars Ille-et-Vilaine
Tintamarre présente sa dernière création. Titre: ÉGARÉ et merde aux sapins Style: Comédie tout public
Tintamarre présente sa dernière création.
Dates: Samedi 28 mars à 20H30 et dimanche 29 mars à 15H00
Titre: ÉGARÉ et merde aux sapins
Style: Comédie tout public
Résumé: Monsieur Y est au bout du rouleau. Il travaille trop. Toujours entre deux trains. Et avec Madame Y… Quelle fatigue ! Monsieur Y s’endort sur un quai de la gare de Dijon. Et plonge ! Plonge si profondément qu’il va croiser des médecins lapins, des veuves Disco, des parachutistes sidérés, la Famille Royale des Poissons des Grands Fonds et la terrible Madame K !
Réveillez-vous Monsieur Y ! Votre train entre en gare. Enfin.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-29T15:30:00.000+02:00
1
Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes 2 Rue de Bourgogne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine