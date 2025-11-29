Théâtre comédie Un dîner bien tranquille Place des Martyrs Saint-Jean-d’Angély

Théâtre comédie Un dîner bien tranquille

Place des Martyrs Maison des Associations Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 23:00:00

2025-11-29

Afin de séduire sa future belle-mère, PDG des usines Bareuil, Léa organise un dîner qu’elle veut parfait.

Pour leur fille chérie, les parents Delatour sont prêt à tout…même au pire !!!

Place des Martyrs Maison des Associations Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 89 91 theatreclindoeil@gmail.com

English :

To seduce her future mother-in-law, the CEO of the Bareuil factories, Léa organises a dinner that she wants to be perfect.

For their beloved daughter, the Delatour parents will do anything… even the worst!

German :

Um ihre zukünftige Schwiegermutter, die Geschäftsführerin der Bareuil-Werke, zu verführen, organisiert Lea ein perfektes Abendessen.

Für ihre geliebte Tochter sind die Eltern Delatour zu allem bereit… sogar zum Schlimmsten!

Italiano :

Per sedurre la sua futura suocera, l’amministratore delegato delle fabbriche di Bareuil, Léa organizza una cena che vuole sia perfetta.

Per la loro amata figlia, i genitori Delatour sono disposti a tutto… anche al peggio!

Espanol :

Para seducir a su futura suegra, la directora general de las fábricas Bareuil, Léa organiza una cena que quiere que sea perfecta.

Por su querida hija, los padres Delatour harán cualquier cosa… ¡incluso lo peor!

