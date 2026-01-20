Théâtre Comédie Un monde merveilleux Mussidan

Théâtre Comédie Un monde merveilleux

2026-02-06

Théâtre Comédie Un monde merveilleux avec le Théâtre des Salinières à 20h30, espace Aliénor d’Aquitaine.

Quatre irréductibles branquignoles sont engagés dans un parc d’attractions à l’américaine pour incarner les légendaires personnages du pays imaginaire de Peter Pan. Entre un manager tyrannique et un client envahissant, cette équipée sauvage et délirante nous emmène dans les coulisses de ce monde merveilleux …

Découvrez l’envers du décor d’un parc d’attractions où les héros entraînent le public dans des situations explosives et surréalistes. Venez vivre avec eux cette folie où l’adulte redevient un enfant.

Tarifs: 24€/ad, 22€/réduit et 16€/enf.

Rés: 05 53 81 04 07 ou sur le site internet

www.mussidan.fr. Mairie .

Salle Aliénor d’Aquitaine Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 04 07

