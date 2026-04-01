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Théâtre comédie Un trésor sous le potager Salle Culturelle Louis Aragon Saint-Yorre

Théâtre comédie Un trésor sous le potager Salle Culturelle Louis Aragon Saint-Yorre samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle Culturelle Louis Aragon

Adresse : 24 rue de Verdun

Ville : 03270 Saint-Yorre

Département : Allier

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8

Saint-Yorre

Théâtre comédie Un trésor sous le potager

Salle Culturelle Louis Aragon 24 rue de Verdun Saint-Yorre Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Un secret, un trésor… et toute la famille pour Noël !
Raymond et Ginette découvrent par hasard un trésor et tentent de garder le secret.
Mais quand la famille débarque — sœur fouineuse, enfants imprévisibles et quiproquos en cascade — tout dérape !
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Salle Culturelle Louis Aragon 24 rue de Verdun Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 23 69  zygomart.theatre@sfr.fr

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English :

A secret, a treasure? and the whole family for Christmas!
Raymond and Ginette discover a treasure by chance and try to keep it a secret.
But when the family turns up nosy sister, unpredictable children and a cascade of misunderstandings everything goes haywire!

L’événement Théâtre comédie Un trésor sous le potager Saint-Yorre a été mis à jour le 2026-04-10 par Vichy Destinations

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