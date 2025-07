Théàtre Comédy club du Mont Ares NESTIER Nestier

Théàtre Comédy club du Mont Ares NESTIER Nestier vendredi 29 août 2025.

Théàtre Comédy club du Mont Ares

NESTIER 1 Chemin du Mont-Arès Nestier Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-29 20:30:00

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Le Comedy Club du Mont Ares offre une ambiance conviviale et familiale, c’est l’endroit idéal pour rire, se détendre et découvrir des artistes confirmés. Que vous veniez pour un spectacle ou simplement boire un verre, vous vous sentirez comme chez vous. Ici l’art, l’humour et la convivialité se rencontrent pour créer un moment hors du quotidien.

+33 7 50 50 16 16

English :

The Mont Ares Comedy Club offers a friendly, family atmosphere, and is the ideal place to laugh, relax and discover established artists. Whether you come for a show or just a drink, you’ll feel right at home. Here, art, humor and conviviality come together to create a moment out of the everyday.

German :

Der Comedy Club du Mont Ares bietet eine freundliche und familiäre Atmosphäre. Er ist der ideale Ort, um zu lachen, sich zu entspannen und etablierte Künstler zu entdecken. Ob Sie für eine Vorstellung kommen oder einfach nur etwas trinken wollen, Sie werden sich hier wie zu Hause fühlen. Hier treffen Kunst, Humor und Geselligkeit aufeinander, um einen Moment außerhalb des Alltags zu schaffen.

Italiano :

Il Mont Ares Comedy Club ha un’atmosfera amichevole e familiare ed è il luogo ideale per ridere, rilassarsi e scoprire artisti affermati. Che veniate per uno spettacolo o per un semplice drink, vi sentirete come a casa vostra. Qui l’arte, l’umorismo e la convivialità si fondono per creare un momento fuori dalla vita quotidiana.

Espanol :

El Club de la Comedia Mont Ares, de ambiente familiar y acogedor, es el lugar ideal para reír, relajarse y descubrir a artistas consagrados. Tanto si viene a ver un espectáculo como a tomar una copa, se sentirá como en casa. Aquí, el arte, el humor y la convivencia se unen para crear un momento fuera de lo cotidiano.

