Théâtre Comic’s Bar Bar-sur-Aube

Théâtre Comic’s Bar

Espace Davot Bar-sur-Aube Aube

Les Comic’s Bar sont de retour avec la pièce Frou-Frou Les Bains !

Une pièce de théâtre musicale de type vaudeville crée par Patrick Haudecœur.

6 représentations à l’Espace Davot:

– Vendredi 27 Février à 20h30

– Samedi 28 Février à 20h30

– Dimanche 1er Mars à 16h00

– Vendredi 6 Mars à 20h30

– Samedi 7 Mars à 20h30

– Dimanche 8 Mars à 16h00

Réservation au magasin La Maison de Sophie. 15 .

Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 47 25

