Théâtre Comic’s Bar Bar-sur-Aube

Espace Davot Bar-sur-Aube Aube
Les Comic’s Bar sont de retour avec la pièce Frou-Frou Les Bains !
Une pièce de théâtre musicale de type vaudeville crée par Patrick Haudecœur.
6 représentations à l’Espace Davot:
– Vendredi 27 Février à 20h30
– Samedi 28 Février à 20h30
– Dimanche 1er Mars à 16h00
– Vendredi 6 Mars à 20h30
– Samedi 7 Mars à 20h30
– Dimanche 8 Mars à 16h00
Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 47 25
