Théâtre Comic’s Bar

Maison des Arts Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – – Eur

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Les Comic’s Bar sont de retour avec la pièce Frou-Frou Les Bains !

Venez découvrir cette comédie rafraîchissante dans le cadre magnifique de la cure thermale !

Une pièce de théâtre musicale de type vaudeville crée par Patrick Haudecœur.

Résumé

1910, jour d’ouverture à Frou-Frou les Bains les curistes arrivent… mais la station thermale n’a plus d’eau ! Quiproquos, situations absurdes, employés gaffeurs, chansons sans queue ni tête et imbroglios délirants… Douze personnages hauts en couleurs se côtoient dans des situations absurdes, imprévisibles et délirantes qui font le bonheur du public !

2 représentations supplémentaires à l’Auditorium de la Maison des Arts:

– Samedi 28 Mars à 20h30

– Dimanche 29 Mars à 16h

Réservation au magasin La Maison de Sophie. Billetterie sur place. 15 .

Maison des Arts Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 47 25

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English :

L’événement Théâtre Comic’s Bar Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne