Théâtre Comic’s Bar Bar-sur-Aube
Théâtre Comic’s Bar Bar-sur-Aube samedi 28 mars 2026.
Théâtre Comic’s Bar
Maison des Arts Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – – Eur
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Les Comic’s Bar sont de retour avec la pièce Frou-Frou Les Bains !
Venez découvrir cette comédie rafraîchissante dans le cadre magnifique de la cure thermale !
Une pièce de théâtre musicale de type vaudeville crée par Patrick Haudecœur.
Résumé
1910, jour d’ouverture à Frou-Frou les Bains les curistes arrivent… mais la station thermale n’a plus d’eau ! Quiproquos, situations absurdes, employés gaffeurs, chansons sans queue ni tête et imbroglios délirants… Douze personnages hauts en couleurs se côtoient dans des situations absurdes, imprévisibles et délirantes qui font le bonheur du public !
2 représentations supplémentaires à l’Auditorium de la Maison des Arts:
– Samedi 28 Mars à 20h30
– Dimanche 29 Mars à 16h
Réservation au magasin La Maison de Sophie. Billetterie sur place. 15 .
Maison des Arts Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 47 25
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English :
L’événement Théâtre Comic’s Bar Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne