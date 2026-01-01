Théâtre comique Salle Christian Vienne Aignan

Théâtre comique

La Troupe d’Eustache de Beaumarchés vous invite à un tournage… complètement fou ! Silence on tourne .

Vous assisterez en direct au tournage d’un film, un futur chef-d’œuvre du Septième art ; mais il est possible que tout ne se passe comme prévu, car il arrive que les comédiens n’en fassent qu’à leur tête, que la technique joue des tours et que la production perde les pédales ! Arrivera-t-on au bout du tournage ? On ne sait pas.

Mais une chose est sûre le spectateur rit beaucoup !

Représentation offerte par la mairie d’Aignan .

The Troupe d’Eustache de Beaumarchés invites you to a film shoot… completely crazy! silence on tourne .

You’ll witness the making of a film, a future masterpiece of the Seventh Art, but it’s possible that things won’t go according to plan, because sometimes the actors don’t know what they’re doing, the technique plays tricks and the production loses control! Will we get to the end of the shoot? We don’t know.

But one thing’s for sure: viewers will be laughing their asses off!

