Théâtre Comique Ça patine a Tokyo ! Palais des congrès Digne-les-Bains

Théâtre Comique Ça patine a Tokyo !

Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 20 – 20 – 33 EUR

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:15:00

2025-11-30

Le duo de commentateurs sportifs le plus aimé de France interprété par Nelson Monfort et Philippe Candeloro, vous invite à résoudre en leur compagnie, le mystère du corps inanimé de la baignoire, lors des Championnats du Monde de patinage artistique.

+33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

France’s most beloved sports commentator duo, played by Nelson Monfort and Philippe Candeloro, invite you to join them in solving the mystery of the lifeless body in the bathtub at the World Figure Skating Championships.

German :

Das beliebteste Sportkommentatoren-Duo Frankreichs, gespielt von Nelson Monfort und Philippe Candeloro, lädt Sie ein, mit ihnen das Rätsel um den leblosen Körper in der Badewanne während der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft zu lösen.

Italiano :

La coppia di commentatori sportivi più amata di Francia, Nelson Monfort e Philippe Candeloro, vi invita a unirvi a loro per risolvere il mistero del corpo senza vita nella vasca da bagno ai Campionati mondiali di pattinaggio artistico.

Espanol :

La pareja de comentaristas deportivos más querida de Francia, Nelson Monfort y Philippe Candeloro, le invitan a unirse a ellos para resolver el misterio del cuerpo sin vida en la bañera de los Campeonatos del Mundo de Patinaje Artístico.

