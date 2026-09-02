Informations pratiques

Beaumont-sur-Sarthe

Théâtre comique « La Dinde »

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Théâtre comique « La Dinde » par le troupe de théâtre amateur Les Art’Mnésiques de Parigné-le-Pôlin !

Vous cherchez une idée de sortie mémorable ? Les passionnés de la troupe Les Art’mnésiques de Parigné-le-Pôlin ont concocté le remède parfait contre la morosité !

Avec leur nouvelle création « La Dinde », préparez-vous à un véritable tourbillon de folie. L’histoire qui dérape… Tout commence de manière (presque) banale : un cadre rentre à la maison, poursuivi par une jeune femme bien trop affectueuse. Forcément, son épouse commence à se poser de sérieuses questions… L’ambiance est électrique, mais le chaos total s’installe quand le mari tombe nez à nez avec un homme en slip, tranquillement planqué dans le boudoir de sa femme ! Entre infidélités supposées, mensonges énormes et panique générale, les personnages vont vivre la pire journée de leur vie… pour votre plus grand plaisir !

Samedi 3 octobre à 20h30 et dimanche 4 octobre à 14h30 à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe.

Tarif unique : 5€. Billetterie au 06 33 91 31 04 ou sur http://www.lesartmnesiques.fr/. .

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 33 91 31 04

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English :

Comedy play « La Dinde » by the amateur theater troupe Les Art’Mn%E9siques from Parign%E9-le-P%F4lin!

L’événement Théâtre comique « La Dinde » Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-02 par OT des Alpes Mancelles