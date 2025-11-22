Théatre comique La Troupe d’En Fer Salle des fêtes du Gué Plat La Ferrière-aux-Étangs

Théatre comique La Troupe d’En Fer

Salle des fêtes du Gué Plat Le Gué Plat La Ferrière-aux-Étangs Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La Troupe d’En Fer revient avec 10 représentations de la pièce intitulée Joyeuse Noëlle , comédie d’Olivier Tourancheau et Viviane Tardivel. .

Salle des fêtes du Gué Plat Le Gué Plat La Ferrière-aux-Étangs 61450 Orne Normandie +33 6 51 80 50 10 jean-charles.bisson@hotmail.fr

English : Théatre comique La Troupe d’En Fer

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théatre comique La Troupe d’En Fer La Ferrière-aux-Étangs a été mis à jour le 2025-10-24 par Flers agglo