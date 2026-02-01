Théâtre comique Salle des fêtes Ladevèze-Rivière

Théâtre comique

Les Zalambique invitent FUGUEUSES par les Allumées d’Orleix.

Théâtre mis en scène par Joël CLISSON

Durée 1 h 20

La pièce de théâtre Fugueuses a été créée en 2007 par Muriel Robin et Line Renaud.

L’histoire au bord d’une route nationale, au beau milieu de la nuit, une femme âgée de 40 ans fait du stop, seule, chargée de sacs et de valises. Au bord de la même nationale, au milieu de la même nuit, une dame âgée fait aussi du stop. Elle n’a pas de bagages. La rencontre de ces deux personnalités au caractère très différent ne va pas se faire sous les meilleurs auspices ; et pourtant….

Bel hommage à la femme et à la vieillesse, Fugueuses est une comédie tendre qui vous fera rire, mais pas seulement.

Les actrices appartiennent à la troupe Les Allumés d’Orleix , dans les Hautes Pyrénées.

Le projet Fugueuses est né de la rencontre entre l’une des actrices et le metteur en scène de la troupe des Zalambiqués.

Salle des fêtes LADEVEZE-RIVIERE Ladevèze-Rivière 32230 Gers Occitanie

English :

Les Zalambique invite FUGUEUSES by Les Allumées d?Orleix.

Theater directed by Joël CLISSON

Running time: 1 h 20

The play Fugueuses was created in 2007 by Muriel Robin and Line Renaud.

The story: on the side of a main road, in the middle of the night, a 40-year-old woman is hitchhiking alone, loaded down with bags and suitcases. On the same main road, in the middle of the same night, an elderly woman is also hitchhiking. She has no luggage. The meeting of these two very different personalities is not going to take place under the best of auspices; and yet….

A beautiful tribute to women and old age, Fugueuses is a tender comedy that will make you laugh, but not only.

The actresses belong to the troupe Les Allumés d’Orleix , in the Hautes Pyrénées.

The Fugueuses project was born of a meeting between one of the actresses and the director of the Zalambiqués troupe.

