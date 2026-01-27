Théâtre comique

Salle des fêtes LARREULE Larreule Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Deuxième édition des Samedis de l’humour .

L’Association de l’Entonnoir reçoit Gilles LLERENA, auteur et comédien de seuls en scène dont les principaux ingrédients sont le rire et l’émotion.

Son spectacle Les Chicoufs a été joué au festival d’Avignon.

Chic ils arrivent… Ouf ils repartent. Qui donc ? Les petits enfants bien sûr !!! Grands parents venez revivre vos aventures en direct live. Quinquas, venez découvrir ce qu’il risque de vous arriver. Quadras venez goûter vos madeleines de Proust plateau télé devant Dorothée chez papi et mamie…

Un spectacle dynamique, drôle et émouvant à voir en famille pour se faire du bien.

L’Association de l’Entonnoir

Objectif porter des projets culturels en lien avec la promotion du spectacle vivant en milieu rural.

– Faciliter la réalisation et la diffusion, entre autres, de spectacles, de festivals culturels, principalement théâtraux dans notre village de Larreule.

– Accueillir en son sein La Cie Mysogénial troupe de théâtre de Larreule

– Permettre le fonctionnement et le développement de la Chorale Tou’couleurs , chorale du village. .

Salle des fêtes LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com

English :

Second edition of Samedis de l’humour .

L’Association de l’Entonnoir welcomes Gilles LLERENA, author and actor of one-man shows whose main ingredients are laughter and emotion.

His show Les Chicoufs was performed at the Avignon Festival.

Chic they come… Ouf they leave. Who are they? The grandchildren, of course! Grandparents, come and relive your adventures live. Fifty-somethings, come and find out what’s likely to happen to you. Quadras, come and taste your madeleines de Proust: a TV tray in front of Dorothée at grandma and grandpa’s…

A dynamic, funny and moving show for the whole family.

