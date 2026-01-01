Théâtre comique Le casse de l’année Pradines

Théâtre comique Le casse de l’année

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12 20:30:00

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12

Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidûment recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails…

Cette fois elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé de s’attaquer à la maison !

Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants ! À moins, que par la force des choses, et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer… .

English :

Caterina Khéroul is a renowned burglar, sought after by police forces the world over

