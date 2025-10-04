Théâtre comique MAUBOURGUET Maubourguet

Théâtre comique MAUBOURGUET Maubourguet samedi 4 octobre 2025.

Théâtre comique

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Depuis 1995, le Théâtre des 7 Chandelles propose une saison culturelle autour de spectacles reconnus pour leur qualité.

Cette année, cette saison est placée sous « Réalité des mythes (et histoires) dans nos vies »

Premier spectacle avec Mafia Thérapie avec la Cie le Baluchon (65).

Une pièce de et par Patrick Lode et Bruno Spiesser, librement inspirée du film Mafia blues.

Synopsis

C’est la toute première rencontre entre un psychanalyste chevronné et un tueur de la mafia décidé à se soigner de ses troubles obsessionnels compulsifs. Mais pour ce face-à-face, rien ne se passe comme prévu le praticien de l’ombre ne lâche rien et la consultation vire au duel psychologique. Entre humour, suspense et rebondissements, les masques tombent les uns après les autres…

Une comédie pétillante, entre polar, psy et philo, qui promet un moment de théâtre à la fois drôle et captivant !

Tout public

Ce spectacle ouvre la saison culturelle des 7 Chandelles à Maubourguet. Une belle occasion de partager un premier rendez-vous théâtral plein d’énergie et de bonne humeur. Venez nombreux pour démarrer la saison en beauté !

Nouvelle saison au Théâtre des 7 Chandelles !

Cette année, nous vous emmenons dans un voyage unique autour d’un thème qui résonne plus que jamais avec notre époque.

Parce que les mythes ne sont pas que des récits anciens ils éclairent nos vies, nos choix, et parfois même notre avenir.

Au fil des spectacles, nous explorerons comment ces histoires universelles continuent de nous parler aujourd’hui.

.

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 03 30 les7chandellestheatre@gmail.com

English :

Since 1995, the Théâtre des 7 Chandelles has been offering a cultural season of shows renowned for their quality.

The theme of this year’s season is « The reality of myths (and stories) in our lives »

First show: Mafia Thérapie with Cie le Baluchon (65).

A play by and about Patrick Lode and Bruno Spiesser, freely inspired by the film Mafia blues.

Synopsis

It’s the very first meeting between a seasoned psychoanalyst and a mafia killer determined to cure himself of his obsessive-compulsive disorder. But this face-to-face encounter goes nowhere near as planned: the shadowy practitioner is relentless, and the consultation turns into a psychological duel. With humor, suspense and twists and turns, the masks fall off one after the other?

A sparkling comedy, part detective story, part psychologist, part philosopher, that promises to be both funny and captivating!

All audiences

This show opens the 7 Chandelles cultural season in Maubourguet. A great opportunity to share a first theatrical encounter full of energy and good humor. Come one, come all to get the season off to a great start!

New season at Théâtre des 7 Chandelles!

This year, we take you on a unique journey around a theme that resonates more than ever with our times.

Because myths are not just ancient tales: they shed light on our lives, our choices, and sometimes even our future.

As the shows unfold, we explore how these universal stories continue to speak to us today.

German :

Seit 1995 bietet das Théâtre des 7 Chandelles eine kulturelle Saison rund um Aufführungen an, die für ihre Qualität bekannt sind.

Dieses Jahr steht diese Saison unter dem Motto « Realität der Mythen (und Geschichten) in unserem Leben »

Erste Vorstellung mit Mafia Thérapie mit der Cie le Baluchon (65).

Ein Stück von und mit Patrick Lode und Bruno Spiesser, frei nach dem Film Mafia blues.

Synopsis

Es ist die allererste Begegnung zwischen einem erfahrenen Psychoanalytiker und einem Mafiakiller, der sich von seinen Zwangsstörungen kurieren will. Doch bei dieser Begegnung läuft nichts wie geplant: Der Schattenmann lässt nicht locker und die Beratung entwickelt sich zu einem psychologischen Duell. Mit viel Humor, Spannung und überraschenden Wendungen fällt eine Maske nach der anderen

Eine spritzige Komödie zwischen Krimi, Psychologie und Philosophie, die einen lustigen und fesselnden Theatermoment verspricht!

Alle Zuschauer

Diese Aufführung eröffnet die Kultursaison der 7 Chandelles in Maubourguet. Eine gute Gelegenheit, ein erstes Theatertreffen voller Energie und guter Laune zu teilen. Kommen Sie zahlreich, um die Saison mit Schwung zu beginnen!

Neue Saison im Théâtre des 7 Chandelles!

Dieses Jahr nehmen wir Sie mit auf eine einzigartige Reise rund um ein Thema, das mehr denn je mit unserer Zeit übereinstimmt.

Denn Mythen sind nicht nur alte Geschichten: Sie werfen ein Licht auf unser Leben, unsere Entscheidungen und manchmal sogar auf unsere Zukunft.

Im Laufe der Aufführungen werden wir erkunden, wie diese universellen Geschichten auch heute noch zu uns sprechen.

Italiano :

Dal 1995, il Théâtre des 7 Chandelles propone una stagione culturale di spettacoli rinomati per la loro qualità.

Il tema di quest’anno è « La realtà dei miti (e delle storie) nella nostra vita »

Il primo spettacolo è Mafia Thérapie con Cie le Baluchon (65).

Una pièce di e su Patrick Lode e Bruno Spiesser, liberamente basata sul film Mafia Blues.

Sinossi

È il primo incontro tra uno psicanalista esperto e un killer della mafia deciso a guarire dal suo disturbo ossessivo-compulsivo. Ma nulla va secondo i piani in questo incontro faccia a faccia: l’oscuro professionista è implacabile e il consulto si trasforma in un duello psicologico. Tra umorismo, suspense e colpi di scena, le maschere cadono una dopo l’altra?

Una commedia frizzante, un po’ giallo, un po’ psicologo, un po’ filosofo, che promette di essere divertente e avvincente!

Tutti gli spettatori

Questo spettacolo apre la stagione culturale delle 7 Chandelles a Maubourguet. È una grande opportunità per condividere un primo incontro teatrale pieno di energia e buonumore. Venite tutti per iniziare al meglio la stagione!

Una nuova stagione al Théâtre des 7 Chandelles!

Quest’anno vi accompagniamo in un viaggio unico intorno a un tema che risuona più che mai con i nostri tempi.

Perché i miti non sono solo storie antiche: illuminano le nostre vite, le nostre scelte e talvolta anche il nostro futuro.

Nel corso degli spettacoli, esploreremo come queste storie universali continuino a parlarci oggi.

Espanol :

Desde 1995, el Théâtre des 7 Chandelles ofrece una temporada cultural de espectáculos reconocidos por su calidad.

El tema de la temporada de este año es « La realidad de los mitos (e historias) en nuestras vidas »

El primer espectáculo es Mafia Thérapie con Cie le Baluchon (65).

Una obra de y sobre Patrick Lode y Bruno Spiesser, basada libremente en la película Mafia Blues.

Sinopsis

Es el primer encuentro entre un experimentado psicoanalista y un asesino de la mafia decidido a curarse de su trastorno obsesivo-compulsivo. Pero nada sale según lo previsto en este encuentro cara a cara: el sombrío profesional es implacable y la consulta se convierte en un duelo psicológico. Con humor, suspense y giros, las máscaras van cayendo una a una..

Una comedia chispeante, en parte policíaca, en parte psicológica, en parte filosófica, ¡que promete ser tan divertida como cautivadora!

Todos los públicos

Este espectáculo abre la temporada cultural de las 7 Chandelles en Maubourguet. Es una gran oportunidad para compartir un primer encuentro teatral lleno de energía y buen humor. Vengan todos para empezar la temporada con buen pie

¡Una nueva temporada en el Théâtre des 7 Chandelles!

Este año, le proponemos un viaje único en torno a un tema que resuena más que nunca en nuestros días.

Porque los mitos no son sólo cuentos antiguos: arrojan luz sobre nuestras vidas, nuestras elecciones y, a veces, incluso sobre nuestro futuro.

A lo largo de los programas, exploraremos cómo estas historias universales siguen hablándonos hoy en día.

L’événement Théâtre comique Maubourguet a été mis à jour le 2025-09-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65