Théâtre comique Salle des fêtes Pouydraguin

La compagnie de théâtre Dryadalis, en collaboration avec l’association Le Piton, vous propose de découvrir Le Facteur , une comédie de Etienne Fraday, drôle et émouvante qui nous plonge de tensions en rebondissements, au cœur de la France d’après-guerre.

SYNOPSIS:

La pièce se déroule le 22 janvier 1946 lors d’un soir de tempête. Deux jeunes femmes de province du nom de Marie-Clothilde et Lucienne, avouent au père Christian le meurtre accidentel qu’elles ont commis sur le facteur du village. Pris sous la confession chrétienne et par une dette de guerre qu’il doit honorer, celui-ci se retrouve complice de ce meurtre. C’est alors qu’Hélène, la sœur de Marie-Clothilde, débarque de Paris avec son nouveau compagnon.

Réservation fortement conseillée.

En savoir plus sur la compagnie Dryadalis

Dryadalis est une jeune compagnie créée en 2022. Son siège social est situé à Les Lèches commune du département de la Dordogne. Son activité principale est la production de spectacles vivants. Le président actuel de Dryadalis Compagnie est Jean-François Melkebeke.

Salle des fêtes POUYDRAGUIN Pouydraguin 32290 Gers Occitanie +33 5 62 69 20 78 lepitondepouydraguin@gmail.com

English :

The Dryadalis theater company, in collaboration with the Le Piton association, invites you to discover Le Facteur , a funny and moving comedy by Etienne Fraday that plunges us into the heart of post-war France.

SYNOPSIS:

The play takes place on a stormy evening on January 22, 1946. Two young provincial women, Marie-Clothilde and Lucienne, confess to Father Christian the accidental murder they have committed on the village letter carrier. Caught up in his Christian confession and a war debt he must honor, he finds himself an accomplice to the murder. Then Marie-Clothilde?s sister Hélène arrives from Paris with her new boyfriend.

Reservations strongly recommended.

Find out more about Dryadalis:

Dryadalis is a young company created in 2022. Its head office is located in Les Lèches, a commune in the Dordogne department. Its main activity is the production of live shows. The current president of Dryadalis Compagnie is Jean-François Melkebeke.

