Théâtre comique « Promenons-nous »

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Théâtre comique à la salle André Voisin de Fresnay-sur-Sarthe !

La compagnie Scène‘Mans Vôtre vous invite à découvrir un univers drôle et décalé, mis en scène par Véronique Winkel. À travers des pastiches de fables et contes revisités, des personnages fantasques vous entraînent dans une douce folie théâtrale. Un moment ludique et surprenant, à partager en famille !

Le dimanche 12 octobre 2025 à 15h.

Tarifs 10€ adultes / 7€ enfants (moins de 12 ans).

Billetterie à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles bureau de Fresnay-sur-Sarthe.

Billetterie UNIQUEMENT à l’accueil de l’Office de Tourisme ou par téléphone, aucune réservation ne sera prise par mail ou via les réseaux sociaux. .

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04

English :

Comedy at the Salle André Voisin in Fresnay-sur-Sarthe!

German :

Komisches Theater im André-Voisin-Saal in Fresnay-sur-Sarthe!

Italiano :

Teatro comico alla Salle André Voisin di Fresnay-sur-Sarthe!

Espanol :

Teatro cómico en la Sala André Voisin de Fresnay-sur-Sarthe

