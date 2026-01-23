Théâtre comique

Sous la Halle RISCLE Riscle Gers

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez découvrir la pièce La Zizanie au Village d’Arnaud Delhon par la troupe des Pourquoi Pas de Frouzins

Synopsis

Dans un paisible village, les choses se compliquent lorsque Fernand, le Maire, décide de remplacer le curé décédé.

Ses ambitions politiques et les querelles familiales avec sa soeur lucette se mêlent, révélant des des secrets enfouis.

Aidé de son adjoint adam qui est aussi son cousin, fernand voit ses plans chamboulés par l’arrivée d’une nonne en fuite, tandis que le jeune facteur patrick tombe sous le charme de samanthe, la propriétaire du café local.

Pendant ce temps, une journaliste parisienne cherche secrètement son fils, potentiellement lié à Patrick.

“La zizanie au village!” explore les tensions et les secrets d’une communauté aux prises avec ses désirs cachés et son passé tourmenté.

.

Sous la Halle RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 70 10 gymplusriscloise@gmail.com

English :

Come and see the play La Zizanie au Village by Arnaud Delhon performed by the Pourquoi Pas troupe from Frouzins

Synopsis:

Things get complicated in a peaceful village when Fernand, the mayor, decides to replace the deceased priest.

His political ambitions and family quarrels with his sister Lucette get in the way, revealing buried secrets.

With the help of his cousin and deputy adam, fernand’s plans are upset by the arrival of an escaped nun, while young letter carrier patrick falls for samanthe, the owner of the local café.

Meanwhile, a Parisian journalist is secretly looking for her son, who may be linked to Patrick.

la zizanie au village explores the tensions and secrets of a community grappling with its hidden desires and tormented past.

