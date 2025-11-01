Théâtre comique Salle des fêtes Saint-Lanne

Théâtre comique Salle des fêtes Saint-Lanne samedi 1 novembre 2025.

Théâtre comique

Salle des fêtes SAINT-LANNE Saint-Lanne Hautes-Pyrénées

Un moment riche en rires et en émotions avec la troupe Les Zalambiqués.

Retrouvons-les avec leur pièce Tranches de bar , une comédie mise en scène par Joël Clisson.

Buvette sur place.

Tranches de bar est un spectacle de sketches issus de deux sources, les sketches des Deschiens présentés sur Canal+ entre 1993 et 2002 et les Brèves de Comptoir, recueillies et publiées par Jean-Marie Gourio. Les 20 sketches retenus s’enchaînent sans interruption dans le même bar.

Avec Agnès Bernard, Bruno Mouette, Célia Perrin, Chloé Roult, Vincent Toraille

Joël Clisson nous présente sa troupe

Les Zalambiqués de Ladevèze Rivière existent depuis 2010. A l’origine, ils étaient constitués d’un atelier enfants-ados qui a beaucoup contribué aux rencontres de Mom’en scène, et d’une troupe adulte. Aujourd’hui, seule demeure la troupe adulte. Les membres d’origine sont issus de la Troupe d’Eustache, de Beaumarchès et de membres débutants. Le metteur en scène, cent pour cent amateur, appartenait au Teatre de Pas Res, troupe amateur de Saint-Affrique en Aveyron. La troupe est basée à Ladevèze-Rivière et travaille chaque semaine dans la salle des fêtes, gracieusement mise à disposition par la municipalité. Cette salle est équipée pour les répétitions et pour les spectacles scène agrandie par la mairie, rideaux à poste fixe, projecteurs à poste fixe également, sonorisation. Le matériel son et lumières appartient en partie à la troupe, en partie au Comité du Gers FNCTA, auquel la troupe est affiliée. Nos spectacles sont des comédies, c’est le choix de la majorité. Il faut en moyenne 2 années de répétition avant de présenter un nouveau spectacle nous essayons d’être sérieux sans nous prendre au sérieux, et le rythme de travail ne nous permet pas d’aller plus vite. Nous sommes des amateurs, avec les aléas et les joies contenus dans ce statut.

Salle des fêtes SAINT-LANNE Saint-Lanne 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 27 78 31 clisson.joel@wanadoo.fr

English :

A moment rich in laughter and emotion with the troupe Les Zalambiqués.

Let’s meet them again with their play Tranches de bar , a comedy directed by Joël Clisson.

Refreshments on site.

Tranches de bar is a show of sketches drawn from two sources: the sketches by Les Deschiens presented on Canal+ between 1993 and 2002, and the Brèves de Comptoir, collected and published by Jean-Marie Gourio. The 20 sketches are performed without interruption in the same bar.

With Agnès Bernard, Bruno Mouette, Célia Perrin, Chloé Roult, Vincent Toraille

Joël Clisson presents his troupe:

Les Zalambiqués de Ladevèze Rivière have been in existence since 2010. Originally, they were made up of a children?s workshop, which contributed a great deal to the Mom?en scène meetings, and an adult troupe. Today, only the adult troupe remains. The original members came from the Troupe d’Eustache, Beaumarchès and beginners. The director, a 100% amateur, belonged to Teatre de Pas Res, an amateur troupe from Saint-Affrique in Aveyron. The troupe is based in Ladevèze-Rivière and works every week in the Salle des Fêtes, graciously made available by the municipality. The hall is fully equipped for rehearsals and performances, with a stage enlarged by the town hall, fixed curtains, fixed spotlights and a sound system. The sound and lighting equipment belongs partly to the troupe, partly to the Comité du Gers FNCTA, to which the troupe is affiliated. The majority of our shows are comedies. It takes an average of 2 years of rehearsal before we can present a new show: we try to be serious without taking ourselves too seriously, and the pace of our work doesn’t allow us to go any faster. We’re amateurs, with all the hazards and joys that come with that status.

German :

Ein Moment voller Lachen und Emotionen mit der Theatergruppe Les Zalambiqués.

Wir treffen sie mit ihrem Stück Tranches de bar , einer Komödie unter der Regie von Joël Clisson.

Getränke vor Ort.

Tranches de bar ist eine Show mit Sketchen aus zwei Quellen: den Sketchen der Deschiens, die zwischen 1993 und 2002 auf Canal+ gezeigt wurden, und den Brèves de Comptoir, die von Jean-Marie Gourio gesammelt und veröffentlicht wurden. Die 20 ausgewählten Sketche werden ohne Unterbrechung in der gleichen Bar aufgeführt.

Mit: Agnès Bernard, Bruno Mouette, Célia Perrin, Chloé Roult, Vincent Toraille

Joël Clisson stellt uns seine Theatergruppe vor:

Die Zalambiqués de Ladevèze Rivière gibt es seit 2010. Ursprünglich bestanden sie aus einem Kinder- und Jugendatelier, das viel zu den Mom?en scène-Treffen beigetragen hat, und einer Erwachsenentruppe. Heute gibt es nur noch die Erwachsenengruppe. Die ursprünglichen Mitglieder stammen aus der Troupe d’Eustache, der Troupe de Beaumarchès und aus Anfängern. Der Regisseur, ein hundertprozentiger Amateur, gehörte dem Teatre de Pas Res an, einer Amateurtruppe aus Saint-Affrique im Département Aveyron. Die Truppe ist in Ladevèze-Rivière ansässig und arbeitet jede Woche im Festsaal, der freundlicherweise von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Dieser Saal ist für die Proben und Aufführungen ausgestattet: eine von der Gemeinde vergrößerte Bühne, fest installierte Vorhänge, ebenfalls fest installierte Scheinwerfer und eine Tonanlage. Das Ton- und Lichtmaterial gehört teils der Truppe, teils dem Comité du Gers FNCTA, dem die Truppe angehört. Unsere Aufführungen sind Komödien, das ist die Entscheidung der Mehrheit. Es dauert durchschnittlich zwei Jahre, bis wir eine neue Aufführung präsentieren: Wir versuchen, ernst zu sein, ohne uns selbst zu ernst zu nehmen, und der Arbeitsrhythmus erlaubt es uns nicht, schneller zu sein. Wir sind Amateure, mit all den Unwägbarkeiten und Freuden, die dieser Status mit sich bringt.

Italiano :

Un momento ricco di risate e di emozioni con la troupe Les Zalambiqués.

Unitevi a loro per il loro spettacolo Tranches de bar , una commedia diretta da Joël Clisson.

Rinfresco in loco.

Tranches de bar è uno spettacolo di sketch tratti da due fonti: gli sketch di Les Deschiens presentati su Canal+ tra il 1993 e il 2002 e le Brèves de Comptoir, raccolte e pubblicate da Jean-Marie Gourio. I 20 sketch sono rappresentati senza interruzione nello stesso bar.

Con Agnès Bernard, Bruno Mouette, Célia Perrin, Chloé Roult, Vincent Toraille

Joël Clisson presenta la sua compagnia

Les Zalambiqués de Ladevèze Rivière esiste dal 2010. Originariamente erano composti da un laboratorio per bambini, che ha contribuito molto agli incontri di Mom’en scène, e da una troupe di adulti. Oggi è rimasta solo la troupe di adulti. I membri originari provenivano dalla Troupe d’Eustache, da Beaumarchès e dai principianti. Il regista, che è al cento per cento amatoriale, apparteneva al Teatre de Pas Res, una compagnia amatoriale di Saint-Affrique, nell’Aveyron. La troupe ha sede a Ladevèze-Rivière e lavora ogni settimana nella sala del villaggio, messa a disposizione gratuitamente dal comune. La sala è completamente attrezzata per le prove e gli spettacoli, con un palcoscenico ampliato dal comune, tende fisse, riflettori fissi e un impianto audio. Parte del materiale audio e luci appartiene alla compagnia e parte al Comité du Gers FNCTA, a cui la compagnia è affiliata. La maggior parte dei nostri spettacoli sono commedie. Ci vogliono in media 2 anni di prove prima di poter presentare un nuovo spettacolo: cerchiamo di essere seri senza prenderci troppo sul serio, e il ritmo del nostro lavoro non ci permette di andare più veloce. Siamo dilettanti, con tutti i rischi e le gioie che questo comporta.

Espanol :

Un momento rico en risas y emociones con la compañía Les Zalambiqués.

Acompáñeles en su obra Tranches de bar , una comedia dirigida por Joël Clisson.

Refrescos in situ.

Tranches de bar es un espectáculo de sketches extraídos de dos fuentes: los sketches de Les Deschiens presentados en Canal+ entre 1993 y 2002, y las Brèves de Comptoir, recopiladas y publicadas por Jean-Marie Gourio. Los 20 sketches se representan sin interrupción en el mismo bar.

Con Agnès Bernard, Bruno Mouette, Célia Perrin, Chloé Roult, Vincent Toraille

Joël Clisson presenta a su compañía

Les Zalambiqués de Ladevèze Rivière existe desde 2010. Al principio, estaban formados por un taller infantil, que contribuía mucho a los encuentros de Mom’en scène , y una compañía de adultos. Hoy en día, sólo queda la compañía de adultos. Los miembros originales procedían de la Troupe d’Eustache, Beaumarchès y principiantes. El director, cien por cien aficionado, pertenecía al Teatre de Pas Res, una compañía de aficionados de Saint-Affrique, en el Aveyron. La compañía tiene su sede en Ladevèze-Rivière y trabaja todas las semanas en la sala del pueblo, cedida gratuitamente por el ayuntamiento. La sala está totalmente equipada para ensayos y representaciones, con un escenario ampliado por el ayuntamiento, telones fijos, focos fijos y un sistema de sonido. Parte del material de sonido e iluminación pertenece a la compañía y parte al Comité du Gers FNCTA, al que la compañía está afiliada. La mayoría de nuestros espectáculos son comedias. Necesitamos una media de 2 años de ensayos antes de poder presentar un nuevo espectáculo: intentamos ser serios sin tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos, y el ritmo de nuestro trabajo no nos permite ir más rápido. Somos aficionados, con todos los riesgos y alegrías que conlleva esa condición.

