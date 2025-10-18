Théâtre comique Salle des fêtes Sarriac-Bigorre

L’atelier théâtre les Victambules présente sa dernière pièce Poquelinades , écrite et mise en scène par Pierre Pomès.

Mais s’est quoi POQUELINADES ?

C’est jour de carnaval ! Scapino va dresser les tréteaux de l’Illustre Théâtre sur la place publique. Au programme, la commedia dell’ arte avec Le mariage raté .

Les spectateurs, personnages des comédies de Messire Poquelin, dit Molière, se pressent…enfin pas tous…pour assister au spectacle !

Mais, dans l’ombre, la Compagnie du Saint-Sacrement complote en grand secret pour faire interdire la dernière pièce SCANDALEUSE que Molière a donnée à Versailles devant le roi. Et ce scandale a un nom TARTUFFE !

Une atteinte à la religion et aux bonnes mœurs… Un torchon qui devrait signer la fin de cet odieux écrivaillon et plonger ses œuvres impies dans l’oubli. Scapino parviendra-t-il, malgré la cabale, à résister à la pression et à faire jouer sa pièce ? Vous le saurez en regardant les Poquelinades où vous retrouverez, entre autres Armande, la femme savante, Mr et Mme Jourdain, Harpagon et… Jacqueline (Maître Jacques au féminin), Sganarelle et sa carogne de femme, Purgon et Diafoirus, docteurs es-crétinerie, et enfin les ravissantes Précieuses Ridicules.

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 03 79 20 secretariat.victambules@gmail.com

English :

The Victambules theater workshop presents its latest play, Poquelinades , written and directed by Pierre Pomès.

But what is POQUELINADES?

It’s carnival day! Scapino sets up the trestles of the Illustre Théâtre in the town square. On the program: commedia dell? arte with Le mariage raté .

The spectators, all characters in the comedies of Messire Poquelin, aka Molière, flock to see the show well, not all of them!

But behind the scenes, the Compagnie du Saint-Sacrement is plotting in great secrecy to have Molière’s latest SCANDALOUS play, performed in Versailles before the King, banned. And the scandal has a name: TARTUFFE!

An attack on religion and morality? A rag that should sign the end of this odious writer and plunge his impious works into oblivion. Despite the cabal, will Scapino be able to resist the pressure and get his play performed? Find out by watching the Poquelinades , featuring Armande, the learned woman, Mr and Mme Jourdain, Harpagon and? Jacqueline (the feminine Maître Jacques), Sganarelle and his carogne of a wife, Purgon and Diafoirus, doctors es-crétinerie, and finally the delightful Précieuses Ridicules.

German :

Der Theaterworkshop Les Victambules führt sein neuestes Stück Poquelinades auf, das von Pierre Pomès geschrieben und inszeniert wurde.

Aber was ist POQUELINADES?

Es ist Karnevalstag! Scapino wird die Böcke des Illustren Theaters auf dem öffentlichen Platz aufstellen. Auf dem Programm steht die Commedia dell? arte mit Die gescheiterte Ehe .

Die Zuschauer, Figuren aus den Komödien von Messire Poquelin, genannt Molière, strömen herbei nicht alle um dem Spektakel beizuwohnen

Doch im Hintergrund schmiedet die Compagnie du Saint-Sacrement ein geheimes Komplott, um das letzte Stück SCANDALEUSE , das Molière in Versailles vor dem König aufgeführt hat, verbieten zu lassen. Und dieser Skandal hat einen Namen: TARTUFFE!

Ein Angriff auf die Religion und die guten Sitten? Ein Schundblatt, das das Ende dieses abscheulichen Schriftstellers bedeuten und seine gottlosen Werke in Vergessenheit geraten lassen sollte. Wird es Scapino gelingen, trotz der Kabale dem Druck zu widerstehen und sein Stück zur Aufführung zu bringen? Sie werden es herausfinden, wenn Sie sich die Poquelinades ansehen, in denen Sie unter anderem auf folgende Personen treffen: Armande, die gelehrte Frau, Herr und Frau Jourdain, Harpagon und Jacqueline (Meister Jacques in weiblicher Form), Sganarelle und seine Frau carogne , Purgon und Diafoirus, die Doktoren der Kretinerie, und schließlich die bezaubernden Précieuses Ridicules .

Italiano :

Il laboratorio teatrale Victambules presenta il suo ultimo spettacolo, Poquelinades, scritto e diretto da Pierre Pomès.

Ma cos’è POQUELINADES?

È il giorno di carnevale! Scapino allestirà i cavalletti dell’Illustre Théâtre nella piazza del paese. Il programma prevede la commedia dell’arte con Le mariage raté .

Gli spettatori, personaggi delle commedie di Messire Poquelin, detto Molière, accorrono per assistere allo spettacolo beh, non tutti!

Ma dietro le quinte, la Compagnie du Saint-Sacrement sta tramando in gran segreto per far bandire l’ultima commedia SCANDALO di Molière, rappresentata a Versailles davanti al Re. E lo scandalo ha un nome: TARTUFFE!

Un attacco alla religione e alla morale? Uno straccio che dovrebbe segnare la fine di questo odioso scrittore e far sprofondare le sue empie opere nell’oblio. Nonostante la cabala, Scapino riuscirà a resistere alle pressioni e a far rappresentare la sua opera? Scopritelo guardando le Poquelinades , con Armande, la donna colta, il signor e la signora Jourdain, Arpagone e Jacqueline (la donna Maître Jacques), Sganarelle e la sua carogna di moglie, Purgon e Diafoirus, dottori del cribbage, e infine le deliziose Précieuses Ridicules.

Espanol :

El taller de teatro Victambules presenta su última obra, Poquelinades, escrita y dirigida por Pierre Pomès.

Pero, ¿qué es POQUELINADES?

¡Es el día de carnaval! Scapino montará los caballetes del Illustre Théâtre en la plaza del pueblo. El programa incluye commedia dell? arte con Le mariage raté .

Los espectadores, personajes de las comedias de Messire Poquelin, conocido como Molière, acuden en masa a ver el espectáculo… ¡bueno, no todos!

Pero entre bastidores, la Compagnie du Saint-Sacrement trama en gran secreto la prohibición de la última obra ESCANDALOSA de Molière, representada en Versalles ante el Rey. Y el escándalo tiene un nombre: ¡TARTUFFE!

¿Un ataque a la religión y a la moral? Un trapo que debería firmar el fin de este odioso escritor y sumir sus impías obras en el olvido. A pesar de la cábala, ¿será capaz Scapino de resistir la presión y conseguir que se represente su obra? Descúbrelo viendo las Poquelinades , protagonizadas por Armande, la mujer culta, el Sr. y la Sra. Jourdain, Harpagon y Jacqueline (la mujer del Maître Jacques), Sganarelle y su carogne de esposa, Purgon y Diafoirus, doctores en cribbage, y, por último, las encantadoras Précieuses Ridicules.

