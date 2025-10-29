Théâtre comique Trois contes et quelques… MAUBOURGUET Maubourguet

Théâtre comique Trois contes et quelques…

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Depuis 1995, le Théâtre des 7 Chandelles propose une saison culturelle autour de spectacles reconnus pour leur qualité. Cette année, cette saison est placée sous Réalité des mythes (et histoires) dans nos vies .

Cinquième spectacle avec TROIS CONTES ET QUELQUES…

En partenariat avec Le Parvis scène Nationale

de Emmanuel Adely avec George Caponmagac, Pierre-Jean Étienne et Raphaël Sevel

mise en scène et scénographie Joël Fesel

À partir de 12 ans

PLUTÔT TRASH OU PLUTÔT GLAM ?

Il était une fois, mais une seule fois, ou plusieurs fois, ça se répète, tout le temps ça se répète, des princesses en costume blanc aux miroirs magiques en passant par des bulles qui finissent en nimbus, des petites chaperonnes, des temps empoisonnés, des nains sifflotants et des servantes de verre sans Marquise… Nous, les grandes personnes, ressassons ces contes de gamins pour essayer de déchiffrer nos propres fables.

“Trois contes et quelques” nous propose enfin d’écouter les contes de nos sociétés sans les enfants, en claquant la porte en l’honneur des Parvenus avant eux, et de soi.

.

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net

English :

Since 1995, the Théâtre des 7 Chandelles has been offering a cultural season of shows renowned for their quality. The theme of this year’s season is The Reality of Myths (and Stories) in Our Lives .

Fifth show with TROIS CONTES ET QUELQUES?

In partnership with Le Parvis ? scène Nationale

by Emmanuel Adely with George Caponmagac, Pierre-Jean Étienne and Raphaël Sevel

staging and set design: Joël Fesel

Ages 12 and up

TRASHY OR GLAM?

Once upon a time, but only once, or several times, it repeats itself, all the time it repeats itself, from princesses in white costumes to magic mirrors, bubbles that end up as nimbus, little chaperones, poisoned times, whistling dwarfs and glass maids without a Marquise… We grown-ups keep coming back to these children’s tales, trying to decipher our own fables.

trois contes et quelques? offers us the chance to listen to the tales of our societies without the children, by slamming the door in honor of those who came before them, and of ourselves.

German :

Seit 1995 bietet das Théâtre des 7 Chandelles eine kulturelle Saison rund um Aufführungen an, die für ihre Qualität bekannt sind. Dieses Jahr steht die Saison unter dem Motto Realität der Mythen (und Geschichten) in unserem Leben .

Fünfte Vorstellung mit TROIS CONTES ET QUELQUES?

In Zusammenarbeit mit Le Parvis ? scène Nationale

von Emmanuel Adely mit George Caponmagac, Pierre-Jean Étienne und Raphaël Sevel

regie und Bühnenbild: Joël Fesel

Ab 12 Jahren

EHER TRASH ODER EHER GLAM?

Es war einmal, aber nur einmal, oder mehrere Male, es wiederholt sich, die ganze Zeit wiederholt es sich, von Prinzessinnen in weißen Anzügen über Zauberspiegel bis hin zu Seifenblasen, die als Nimbus enden, von kleinen Anstandsdamen, vergifteten Zeiten, pfeifenden Zwergen und gläsernen Dienerinnen ohne Marquise… Wir Erwachsenen kauen auf diesen Kindermärchen herum und versuchen, unsere eigenen Fabeln zu entschlüsseln.

drei Märchen und einige mehr? schlägt uns endlich vor, die Märchen unserer Gesellschaft ohne die Kinder zu hören, indem wir die Tür zu Ehren der Parvenus vor ihnen und zu Ehren unserer selbst zuschlagen.

Italiano :

Dal 1995, il Théâtre des 7 Chandelles propone una stagione culturale basata su spettacoli rinomati per la loro qualità. Il tema della stagione di quest’anno è La realtà dei miti (e delle storie) nella nostra vita .

Il quinto spettacolo è TROIS CONTES ET QUELQUES?

In collaborazione con Le Parvis ? scène Nationale

di Emmanuel Adely con George Caponmagac, Pierre-Jean Étienne e Raphaël Sevel

regia e scenografia: Joël Fesel

Dai 12 anni in su

TRASH O GLAM?

C’era una volta, ma solo una volta, o più volte, si ripete, si ripete sempre, dalle principesse in costume bianco agli specchi magici, alle bolle che finiscono in nimbo, ai piccoli chaperon, ai tempi avvelenati, ai nani fischiettanti e alle cameriere di vetro senza marchesa… Noi adulti continuiamo a tornare a questi racconti per bambini nel tentativo di decifrare le nostre stesse favole.

trois contes et quelques? ci offre la possibilità di ascoltare i racconti delle nostre società senza i bambini, sbattendo la porta in onore di chi li ha preceduti e di noi stessi.

Espanol :

Desde 1995, el Théâtre des 7 Chandelles ofrece una temporada cultural en torno a espectáculos reconocidos por su calidad. El tema de la temporada de este año es La realidad de los mitos (y los cuentos) en nuestras vidas .

El quinto espectáculo es TROIS CONTES ET QUELQUES?

En colaboración con Le Parvis ? scène Nationale

de Emmanuel Adely con George Caponmagac, Pierre-Jean Étienne y Raphaël Sevel

dirección escénica y escenografía: Joël Fesel

A partir de 12 años

¿BASURA O GLAMOUR?

Érase una vez, pero sólo una vez, o varias veces, se repite, todo el tiempo se repite, desde princesas con trajes blancos a espejos mágicos, burbujas que acaban siendo nimbos, carabinitas, tiempos envenenados, enanos silbadores y doncellas de cristal sin marquesa… Los adultos volvemos una y otra vez a estos cuentos infantiles para intentar descifrar nuestras propias fábulas.

trois contes et quelques… nos ofrece la oportunidad de escuchar los cuentos de nuestras sociedades sin los niños, dando un portazo en honor de los que vinieron antes que ellos, y de nosotros mismos.

L’événement Théâtre comique Trois contes et quelques… Maubourguet a été mis à jour le 2025-10-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65