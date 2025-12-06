Théâtre comique TRONCENS Troncens
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
L’association Sports-Loisirs Troncens et Bastides vous propose une soirée théâtrale en partenariat avec la compagnie La Horde Lupiacoise pour le spectacle L’auberge du CarAmel .
Un A en trop et le quotidien de quatre religieuses devient une succession d’évènements hilarants, burlesques et décalés…..
Une comédie de Jean-Luc Pecqueur, mise en scène par Joselyne Laurent.
Buvette et petite restauration sur place.
TRONCENS Salle des fêtes Troncens 32230 Gers Occitanie +33 6 79 89 66 33 troncens@wanadoo.fr
English :
The association Sports-Loisirs Troncens et Bastides invites you to an evening of theater in partnership with the company La Horde Lupiacoise for the show L’auberge du CarAmel .
One A too many and the daily lives of four nuns become a succession of hilarious, burlesque and offbeat events…..
A comedy by Jean-Luc Pecqueur, directed by Joselyne Laurent.
Refreshments and snacks on site.
German :
Der Verein Sports-Loisirs Troncens et Bastides bietet Ihnen einen Theaterabend in Zusammenarbeit mit der Theatergruppe La Horde Lupiacoise für das Stück L’auberge du CarAmel .
Ein A zu viel und der Alltag von vier Nonnen wird zu einer Abfolge von urkomischen, burlesken und schrägen Ereignissen……
Eine Komödie von Jean-Luc Pecqueur, inszeniert von Joselyne Laurent.
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
L’associazione Sports-Loisirs Troncens et Bastides vi invita a una serata di teatro in collaborazione con la compagnia La Horde Lupiacoise per lo spettacolo L’auberge du CarAmel .
Un A di troppo e la vita quotidiana di quattro suore si trasforma in un susseguirsi di eventi esilaranti, burleschi e anticonformisti…..
Commedia di Jean-Luc Pecqueur, regia di Joselyne Laurent.
Rinfreschi e spuntini sul posto.
Espanol :
La asociación Sports-Loisirs Troncens et Bastides le invita a una velada teatral en colaboración con la compañía La Horde Lupiacoise para el espectáculo L’auberge du CarAmel .
Un A de más y la vida cotidiana de cuatro monjas se convierte en una sucesión de acontecimientos hilarantes, burlescos y fuera de lo común…..
Una comedia de Jean-Luc Pecqueur, dirigida por Joselyne Laurent.
Refrescos y tentempiés in situ.
