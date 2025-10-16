Théâtre comique VERLUS Verlus

VERLUS Salle des fêtes Verlus Gers

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-16 20:00:00

2025-10-16

Tapis Jaune est une comédie d’Etienne Fraday, ayant pour but de faire rire le spectateur tout en apportant un véritable fond et un message. Il faut que le spectateur ressorte la joie au coeur et la réflexion dans l’âme. Car comme on le dit souvent: “On apprend mieux en s’amusant”. Le style d’écriture de l’auteur est une chimère qui mélange l’humour, le drame et la poésie. Un tout nouveau style de comédie qui mélange les différents genres théâtraux avec virtuosité.

Synopsis

Un réveillon entre amis, une ambiance branchée, les dernières technologies des années 70 et une déclaration qui va mettre le feu aux poudres…

Le soir du réveillon de l’année 1970, Nicole etDaniel reçoivent Sylvie, la meilleure amie de Nicole, et André, le frère de Daniel. Dans cette atmosphère psychédélique, la soirée s’annonce joviale mais Nicole a décidé de donner d’autres couleurs à ce réveillon en se libérant d’un lourd secret. Et pas sûr que les cadeaux qu’ils ont prévus les uns pourles autres plaisent à tout le monde…

A partir de 10 ans .

VERLUS Salle des fêtes Verlus 32400 Gers Occitanie +33 6 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com

English :

« Tapis Jaune » is a comedy by Etienne Fraday, whose aim is to make the audience laugh, while providing a real background and message. The aim is to leave the audience with joy in their hearts and reflection in their souls. As the saying goes: « You learn best when you’re having fun ». The author’s writing style is a chimera that blends humor, drama and poetry. A brand-new style of comedy that blends different theatrical genres with virtuosity.

Synopsis

A New Year’s Eve party with friends, a trendy atmosphere, the latest technology from the 70s and a declaration that will set the world on fire…

On New Year?s Eve 1970, Nicole and Daniel are entertaining Nicole?s best friend Sylvie and Daniel?s brother André. In this psychedelic atmosphere, the evening promises to be jovial, but Nicole has decided to give the party a different twist by letting go of a heavy secret. And not everyone will be happy with the gifts they have planned for each other…

German :

« Tapis Jaune » ist eine Komödie von Etienne Fraday, deren Ziel es ist, den Zuschauer zum Lachen zu bringen und gleichzeitig einen echten Hintergrund und eine Botschaft zu vermitteln. Der Zuschauer soll mit Freude im Herzen und Nachdenklichkeit in der Seele nach Hause gehen. Denn wie heißt es so schön: « Wer Spaß hat, lernt besser. Der Schreibstil des Autors ist ein Hirngespinst, das Humor, Drama und Poesie miteinander verbindet. Eine völlig neue Art von Komödie, die verschiedene Theatergenres virtuos miteinander verbindet.

Synopsis

Eine Silvesterparty mit Freunden, ein trendiges Ambiente, die neueste Technik aus den 70er Jahren und eine Aussage, die die Stimmung zum Kochen bringt…

Am Silvesterabend des Jahres 1970 empfangen Nicole und Daniel Nicoles beste Freundin Sylvie und Daniels Bruder André. In dieser psychedelischen Atmosphäre verspricht es ein fröhlicher Abend zu werden, doch Nicole hat sich entschlossen, dem Fest eine andere Farbe zu verleihen, indem sie ein dunkles Geheimnis lüftet. Und es ist nicht sicher, ob die Geschenke, die sie füreinander geplant haben, allen gefallen werden…

Italiano :

« Tapis Jaune » è una commedia di Etienne Fraday, il cui obiettivo è far ridere il pubblico fornendo al contempo uno sfondo e un messaggio reali. L’obiettivo è che il pubblico esca con la gioia nel cuore e la riflessione nell’anima. Come dice il proverbio: « Si impara meglio quando ci si diverte ». Lo stile di scrittura dell’autore è una chimera che mescola umorismo, dramma e poesia. Un nuovo stile di commedia che mescola con virtuosismo diversi generi teatrali.

Sinossi

Una festa di Capodanno con gli amici, un’atmosfera trendy, le ultime tecnologie degli anni ’70 e una dichiarazione che infiammerà il mondo…

La notte di Capodanno del 1970, Nicole e Daniel intrattengono la migliore amica di Nicole, Sylvie, e il fratello di Daniel, André. In questa atmosfera psichedelica, la serata si preannuncia gioviale, ma Nicole ha deciso di dare un tocco diverso alla festa, svelando un oscuro segreto. E non tutti saranno contenti dei regali che si sono fatti a vicenda…

Espanol :

« Tapis Jaune » es una comedia de Etienne Fraday, cuyo objetivo es hacer reír al público a la vez que le proporciona un trasfondo y un mensaje reales. El objetivo es que el público salga con alegría en el corazón y reflexión en el alma. Como dice el refrán: « Se aprende mejor cuando uno se divierte ». El estilo de escritura del autor es una quimera que mezcla humor, drama y poesía. Un nuevo estilo de comedia que mezcla con virtuosismo diferentes géneros teatrales.

Sinopsis

Una fiesta de Nochevieja con amigos, un ambiente de moda, la última tecnología de los años 70 y una declaración que incendiará el mundo…

En la Nochevieja de 1970, Nicole y Daniel agasajan a Sylvie, la mejor amiga de Nicole, y a André, el hermano de Daniel. En este ambiente psicodélico, la velada promete ser jovial, pero Nicole ha decidido dar un giro diferente a la fiesta desvelando un oscuro secreto. Y no todos van a estar contentos con los regalos que han planeado para los demás…

