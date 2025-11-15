Théâtre comique VIDOUZE Vidouze

Théâtre comique

Du burlesque et du comique avec la troupe Les Tamalous (15 comédiens) du Club Regain Vicquois.

Ces séniors déjantés décortiquent le quotidien de nos aînés dans leur spectacle Rires et Délires .

VIDOUZE Salle des fêtes Vidouze 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 51 00 78 mairie.vidouze@wanadoo.fr

English :

Burlesque and comedy with the Les Tamalous troupe (15 comedians) from Club Regain Vicquois.

In their show Rires et Délires , these wacky seniors deconstruct the daily lives of our elders.

German :

Burlesque und Komik mit der Truppe Les Tamalous (15 Schauspieler) des Club Regain Vicquois.

Diese verrückten Senioren nehmen in ihrer Show Rires et Délires den Alltag unserer Senioren auseinander.

Italiano :

Burlesque e comicità con la troupe Les Tamalous (15 comici) del Club Regain Vicquois.

Nel loro spettacolo Rires et Délires , questi anziani stravaganti danno uno sguardo alla vita quotidiana delle persone anziane.

Espanol :

Burlesque y comedia con la compañía Les Tamalous (15 cómicos) del Club Regain Vicquois.

En su espectáculo Rires et Délires , estos chiflados seniors se asoman a la vida cotidiana de las personas mayores.

